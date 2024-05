Virulasest kunstnik kudus pühitsetavad piiskopid rõivile

Elna Kaasik tunnistas, et detsembri alguses saadud telefonikõne, kus talle tehti ettepanek luua piiskoppidele rõivad, oli algul ehmatav. «Aga eks ma olen harjunud keeruliste töödega, nii et hakkasin end samal õhtul kurssi viima.»

Tekstiilikunstnik rääkis, et kunagi aastatuhande vahetusel tegi ta kirikutekstiile Soome ning teema oli seega tuttav. Järvenpää kirikukoolile valmistatud albade ja stoolade näidised olid Elna Kaasikul kapis alles ning sealt hakkas mõte edasi minema. «Julgesin ette võtta selle, et tegin täiesti uue lõike stoolale,» nimetas Elna Kaasik. «See pole sirge riba, vaid vormisime kaelakaare täpselt iga mehe järgi, nii et spetsiaalne töö.»