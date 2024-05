Kes väärib Vabaduse Tammepärga?

"Vabadus ei ole kunagi iseenesestmõistetav. Eesti rahva ajalugu tuletab meile meelde, et see on midagi, mille eest tuleb võidelda ja mida tuleb hoida. Peame kandma seda pärandit endaga kaasas ja tagama, et meie ajaloolised mälestused elavad edasi, inspireerides tulevasi põlvkondi seisma vabaduse eest," ütles justiitsminister Madis Timpson. „Vabaduse Tammepärja aumärk sümboliseerib meie rahva tänu ja austust nende vastu, kes on pühendunud vabaduse ja meie ajalooliste mälestuste hoidmisel,“ lisas minister Timpson.