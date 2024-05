Hiite kuvavõistlus ootab fotosid pühapaikadest

Võistluse peaauhind on 1000 eurot, hõimurahvaste auhind 300 eurot, Soome auhind 300 eurot ja kuni 16-aastaste auhind 200 eurot. Lisaks on välja pandud Vana-Võrumaa, Virumaa, saarte ja muud eriauhinnad. Seoses rahvusvaheliste sanktsioonidega ei määrata ka sel aastal rahalisi auhindu Venemaa ega Valgevene elanikele.

Looduslikud pühapaigad on vanimad looduskaitsealad ning paljud neist on ka praegu elavas kasutuses. Looduslik pühapaik on mets, puu, kivi, veekogu, pinnavorm, või maa-ala,mida on pühaks pidanud juba meie esivanemad. Veel loetakse pühapaikade hulka vanade matusetavadega seotud ristipuud, rannakülade titekivid, tervenduspaigad ning liukivid.