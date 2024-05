Kairit Pihlak: vald ja kool ei ürita turvaintsidenti maha vaikida

Kool ei kutsunud kohe politseid, kuna koolil ei olnud teada kõik detailid juhtunust. Võõrad suunati majast välja ja otsest ohtu enam ei olnud. Mõistetav on lastevanemate pahameel, et olukorda ei võetud algul piisava tõsidusega. Olukord oli erakordne ja paljud detailid ilmnesid alles päevade jooksul.

Lapsevanemate initsiatiivil toimus vallavalitsuses ümarlaud konstruktiivse aruteluga, tunnistasime nõrku kohti kommunikatsioonis. Vestluse käigus ilmnesid uued detailid ja ühiselt leiti, et politseisse pöördumine on vajalik.

On ebaõiglane väita, et juhtunu vaikiti maha. Vallajuhid ja kooli juhtkond on vastanud kõikidele lastevanemate, volikoguliikmete ja ajakirjanike esitatud küsimustele. Oleme valmis neid teemasid avalikult arutama ja kõikide osapoolte teadmisi kaasama, et edaspidi taolisi intsidente ei juhtuks.

Kindlasti ei pane me kogukonnale pahaks aset leidnud sündmuste osas arutelu toimumist. Kurb on ainult tõdeda, et kohalik ajakirjandus külvab paanikat. Kui Soomes juhtunut võetaks täie tõsidusega, siis ei pandaks loo pealkirjaks „koolitulistamine“ Kadrina moodi. Hirmu õhutamine meedia poolt on lubamatu.

On arusaamatu, mille põhjal ajakirjanik ja volikogu liige hirmutavad lapsevanemaid, et kui nad oma nimega esinevad, siis võidakse hakatakse neid taga kiusama ja karistama? Kadrina valla ja kooli huvides on probleemid ära lahendada nüüd ja kohe. Seda saab teha kõige paremini, kui inimesed suhtlevad otse ja ise kaasa aitavad. Kadrina vallas on valdav suhtumine, et mured lahendame üheskoos ja vallavanemana loodan, et seda tehakse ka edaspidi.