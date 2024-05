GALERII: Rakvere jäätmekeskuses põleb 1000 tonni jagu olmejäätmeid

Päästeameti Ida regiooni operatiivjuht Jaak Janno ütles kella seitsmeks, et suurem oht on möödas ja tulekahjule on seatud piir, kuid kustutustöödega tuleb ilmselt tegeleda veel mitu päeva. Sündmusele reageeris kogu Lääne-Virumaa päästeressurss.