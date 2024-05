Narvas põles metallitööstusettevõte, päästjad reageerisid suurte jõududega

Ühe meesterahva, kellel olid hingamisraskused, toimetas kiirabi haiglasse. Hoones oli süttinud titaanipuru, mille kustutamine veega võib tekitada plahvatusohu. Kustutustööde peamine eesmärk oli kaitsta hoonet ja piirata tule levikut. Titaanipuru põlemine lokaliseeriti kell 20.51, põlemise piiramiseks kasutatakse spetsiaalseid mineraalainest tulekindlaid katteid ja metallipuru perimeeter on liivaga kaetud. Päästetööde juhi sõnul võib põlemine jätkuda veel mitu päeva ning kohapeal on Narva päästemeeskonnad, kes olukorda jälgivad. Põleng on hoones sees ja ümbruskonnale ohtu ei ole.