Ilmataat võib lähipäevil ka lörtsiga kimbutada

Pühapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaare-, põhjarannikul pärastlõunal ka idakaaretuul 3–9, puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 10–17, rannikul kohati kuni 8 kraadi.



Vaatamata kõrgrõhualade lähedusele on järgmise nädala esimeses pooles oodata hoovihma ja paiguti isegi kerget lumesadu ning õhutemperatuurid jäävad valdavalt alla kümne soojakraadi.

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva muutliku pilvisusega ilm. Lääne- ja Lõuna-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub ida- ja kirdetuul 3–9 m/s. Sooja on 2–7, Põhja-Eestis kohati 0 kraadi. Esmaspäeva päeval on samuti muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt kirdetuul 4–10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 7–13, põhjarannikul kohati 5 kraadi.

Teisipäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub kirde- ja põhjatuul 3–8, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +4 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Pärastlõunal sajab kohati hoovihma, sekka võib tulla ka lörtsi. Puhub põhjakaaretuul 3–9, puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 5–9 kraadi.

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Ida- ja Põhja-Eestis sajab mitmel pool vihma, lörtsi ja lund, vastu hommikut pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Puhub loode- ja põhjatuul 4–10, puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +3 kraadi. Kolmapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Õhtul pilvisus tiheneb ning Loode-Eestis sajab kohati vihma ja lörtsi. Puhub loode- ja läänetuul 3–8 m/s, õhtul pöördub saartel tuul lõunakaarde. Sooja on 4–9 kraadi.