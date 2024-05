Eesti Naabrivalve tähistab 24. tegevusaasta täitumist

Alates 2000. aastast on Eesti Naabrivalve enda sõnul olnud juhtiv jõud naabrivalve-kontseptsiooni rakendamisel ning kogukondade ühendamisel turvalisuse suurendamiseks. Ühingu missioon on luua ja säilitada turvalisi ning toetavaid naabruskondi, kus inimesed tunnevad end ohutult ja kus on arengut toetav keskkond.