Päästjad on pühapäeva õhtul kella kuueks Lääne-Virumaa jäätmekeskuse kustutustöödega hõivatud olnud peaaegu ööpäeva ja läbi on pestud pool 1000 tonni suurusest olmeprügihunnikust. Momendil on kohapeal kuus päästeautot ja meeskonnad Rakverest, Väike-Maarjast, Iisakust, Tapalt ja redelauto Jõhvist.