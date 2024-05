Päides külastas majapidamise hoovi arglik ja haruldane tegelane

"Tegin kohvi ja vaatasin terrassi aknast välja, et vaenukägu kõnnib mul aias," kirjeldas Lee Sarap kolmanda kategooria kaitsealuse linnuga kohtumist. Sarap nägi, et lind liikus maja ette. Et arglikust vaenukäost pilte saada, hiilis naine vaikselt uksest välja ja uudistas tegelast kükitades. Paremate fotode saamiseks lähenes Sarap linnule uuesti garaaži ukse kaudu, et elupuu varjus pilte teha.