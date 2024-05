Jäätmekeskuse põleng võis alguse saada akust või kemikaalide omavahelisest reageerimisest

Põlengu tekkepõhjuste üle arutades ütles Raamat, et väga palju variante pole. Nimelt on jäätmekeskuse töötajad täheldanud tendentsi, et kliendid sokutavad puuokste vahele muud prügi ja samamoodi visatakse segaolmejäätmete hulka nii elektroonilisi seadmeid kui ka ohtlikke aineid. "Suuresti on laual kaks varianti. Kas põleng sai alguse kustutamata tuhast või hakkas reageerima mõni kemikaal. Näiteks diivanipuru peale sattunud aku võiks olla midagi sellist, mis muidu võrdlemisi märja segaolmeprügi võiks süüdata," kõneles tegevjuht.