Sõdurite jalgpallisari saab alguse Rakvere kunstmurustaadionilt

EJL-i peasekretär Anne Rei märkis, et ühisprojekt kaitseministeeriumiga näitab jalgpalli rolli hea partnerina ja atraktiivse liikumisharrastusena. "Jalgpall on võistkondlik mäng, mis põhineb ühiste eesmärkide elluviimisel ning arendab sportlikku distsipliini ja suurendab vastutustunnet. Need kõik on olulised omadused ka kogu riigi tasandil Eestit arendades," rääkis Rei.