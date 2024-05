Linnape mõisa pargi küsimus ei leia lahendust

Linnape Küla Seltsile kuulub praegu 0,5 hektarit maad, mis selts ostis eelmisel aastal Tapa vallalt sümboolse hinna ehk 93 euro eest. Tegemist on alaga millel paikneb Linnape mõis, mõisa vahetu lähiümbrus ja sissesõidutee. Selts sai katastriteade maaametilt, et ta on nüüd kinnistu omanik, 20. novembril 2023.

Kuid mõisa park koosneb veel kahest kinnistust, millest üks on 0,66 hektarit, teine 2,45 hektarit suur. Selts esitas mullu 2. oktoobril Tapa vallavalitsusele taotluse ka need kinnistud enda omandisse saada. Taotlust põhjendati asjaoluga, et selts on kinnistuid aastakümneid korras hoidnud ja seal oma üritusi korraldanud.