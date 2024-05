Repliik: Põleb. Kõik põleb

Kohe meenub endise Ida päästekeskuse juhi Ailar Holzmanni öeldud lause, et kui tema kunagi siia tööle tuli, oli kevaditi terve maakond must. Praeguseks on Lääne-Virumaal kulupõlenguid küll vähem, aga mida ida poole minna, seda mustemaks see maa läheb. Ja nii aastast aastasse. Kuidas teha venekeelsele elanikkonnale selgeks, et ei ole vaja oma daatša kõrval lõket teha? See traditsioon on neile ilmselt sama palju emapiimaga kaasa antud kui eestlasele laulupeol käimise komme.