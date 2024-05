Juhtkiri: jäätmekeskuse põlengu järelkaja

Kui koduses majapidamises ei teki ohtlikke jääke korraga ülearu palju, siis jäätmekeskuses on kogused tööstuslikud. Ained, mis muutuvad omavahel kokku puutudes aktiivseks, võivad endaga kaasa tuua ka mürkgaaside ning suurema koguse soojuse eraldumise. Viimane neist võib lõkkele aluse panna küll.

Segaolmejäätmete hunnikut vaadates võib näha, et sinna satub valimatult igasugust kraami, mille tõttu on jäätmetel ka üsna suur kütteväärtus. Tubli taaskasutuse korral ilmselt see nii aga poleks.