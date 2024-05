Kadrina tammeparki istutati esimesed puud

Oli neid, kes pühendasid puu enda järelkasvule, perekonnale, kuid võimalust kasutaksid vahvalt ka näiteks Kadrina Segakoor, Kadrina lasteaed Sipsik ja Kadrina keskkooli 1.a klass koos õpetaja Evelin Teivaga, kes saavad üheskoos enda istutatu kasvamist ajas jälgida. "Inimeste soov panustada näitab, et see projekt on neile oluline ja koos võib suuri asju ära teha. Edukas ettevõtmine julgustab ka tulevikus erinevaid koostöövorme välja pakkuma," rääkis Kadrina vallavanem Kairit Pihlak eduka teo üle heameelt tundes. Kõigile puu soetanutele anti üle tunnustuskiri koos tänusõnade ja puu numbriga, et ajas tähtis märgis ei ununeks.