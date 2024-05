Lidl avas Rakvere kaupluse juures elektriautode laadimispunkti

"Meie eesmärgiks on muuta ostlemiskogemus järjest mugavamaks. Elektriautosid on Eesti teedel-tänavatel järjest rohkem ja seega on nende jaoks laadimisvõimaluste pakkumine meie poolt üks samm klientide elu lihtsamaks tegemiseks," sõnas Lidl Eesti kommunikatsioonijuht Katrin Seppel. Tema sõnul on ka lühikese poeskäigu ajal võimalik elektriautot laadida sellisel määral, et paljude jaoks lisandub linnatingimustes mitme päeva jagu läbisõitu. Seppel märkis, et Lidl Eesti kasutab elektriautode laadimiseks ainult rohelist elektrit, et anda veelgi suurem panus keskkonna- ja kliimakaitse parandamisse.