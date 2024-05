Mida teha? Lubatav öökülm ajab aiapidajad paanikasse

Aiakultuurikeskuse omanik Maia Simkin tunnistas, et on ilmateate tõttu ka ise paanikas. "Eile kastsime kõik kirsid ja ploomid üle, sest nende pungad on juba suured. Veega kastmine pidavat aitama," rääkis ta. Kui taimed on veel istutamata, soovitas Simkin need võimalusel siseruumidesse tõsta. Kõige külmem olevat öö ja päikesetõusu aeg.