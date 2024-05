Puust ja punaseks Kuidas valitakse suvesaundi?

Lugude saatmine kestab konkursi väljakuulutamisest märtsi keskel kuni mai keskpaigani. Seda, kas saadetud lugu ka võistlema lastakse, otsustab korraldajatest koosnev eelžürii. Lisaks regionaalsusele on olulisemateks tingimusteks ka pala originaalsus ning värskus (lugu ei tohi olla avalikustatud enne konkursi väljakuulutamist). Oodatud on kõikides žanritest sõnadega või instrumentaalsed.

YouTube´i esitusloend muutub avalikuks kohe, kui sinna on lisatud kümme lugu. Kuni konkursi lõpuni on lugude järjestus sama, mis järjestuses need konkursile saadeti. Seega on tark saata oma lugu teele juba varakult - nõnda on ta loendis ülevalpool! Pärast auhinnagalat muudetakse lugude järjestust loendis vastavalt lõppedetabelile. Möödunud aastate loendid (2021, 2022 ja 2023) jäävad kuulatavaks ka pärast konkursi lõppu.