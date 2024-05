Lonitseera uus video salvestati Lääne-Virumaa villas

Uue singliga koos ilmunud muusikavideo on salvestatud Karepa kalurikülas asuvas ajaloolises Villa Dombrovkas. See Lääne-Virumaa pärliks nimetatud ja hiljuti eraalgatusel restaureeritud hoone on 1909. aastal rajatud suvevilla, kus on oma suvesid veetnud nii ooperiprimadonna Milvi Laid kui ka tütarlastekoor Ellerhein.