Tapa lasteaia Vikerkaar vajumine tõi seintesse suured praod

Tapa lasteaed Vikerkaar. Väljastpoolt vaadates tundub, et kõik on korras.

1967. aastal valminud Tapa lasteaias Vikerkaar käib praegu 80 last viies rühmas. Kuid maja seintes on praod. Õppealajuhataja Svetlana Družkova sõnul täidetakse praod seguga juulis, kui lasteaed on suvepuhkusel. "Juhul kui remont kauem kestab, kolime me asenduspinnale," ütles ta.