Tapale parkis ratastel sõjamuuseum

"Rändnäituse mõte on, et muuseumisse tulekuks ei pea tingimata kuhugi kaugele sõitma, vaid muuseum võib ise külla tulla," ütles Eesti sõjamuuseumi direktor Hellar Lill. Tema sõnul on sõjamuuseum ratastel omamoodi jätk väga menukaks osutunud soomusrongile nr 7 "Wabadus", mis sõitis mööda Eesti ja isegi Läti raudteesid 2019. aastal. "Meie ajaloost tingituna on terve Eesti omamoodi suur sõjamuuseum," rääkis Lill ja lisas: "Näitusega loodame kaasa aidata nii ajaloo paremale mõistmisele kui tahtele olla valmis vajadusel Eestit kaitsma."