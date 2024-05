Metallivargad lõhkusid Tudu metsaonnis kamina ja pliidi

Juuse sõnul varastatakse õnneks aina vähem. "Aga kui võetakse, siis võetakse täiega," sõnas ta ja lisas, et varem kisti näiteks vetsul uks eest ära ning pandi lõkkes põlema. Nüüd olevat kombeks nii, et kõik on tükk aega korras ja kui läheb varguseks, siis võetakse isuga. Näiteks viidi kunagi Kauksi telkimisalalt ära terve suur palkidest välikäimla. See oli suur, kaheosaline, 3x3 meetrit suur.



"Mind ei aja enam miski endast välja, olen 25 aasta jooksul kõiksugu pulli näinud," avaldas Juuse. Kurvaks teeb see, et alles mõned aastad tagasi remonditi Tudu metsaonn ära. "Panime ilusad asjad, et inimesel oleks mugav olla. Nüüd selline barbaarne lõhkumine," sõnas ta.



Juuse on täheldanud, et kui objekt on korralikult korda tehtud, siis see kestab. Kui on kokku klopsitud, siis inimene tema hinnangul nii hästi ei hoia.