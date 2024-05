Rakvere linnajuhid rääkisid uue politseipealikuga narkootikumidest

​Tarvo Kruubi sõnul on ühine suur eesmärk narkootikumide tarvitamise vähendamine. "Politsei roll on takistada narkootiliste ainete pakkumist ja levikut, aga suureks koostöökohaks on kogukonna nõudluse lahendamine. See paneb meid üheskoos meie turvalisuse ja rahva tervise nimel tegutsema," märkis prefekt.