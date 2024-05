Juhtkiri: poliitikutel silmad häbi täis

Ühe pisikese linna kohalik poliitika ei ole koht, kus korraldada poliitilisi manöövreid. Linnavolinikud on volikogusse valitud selleks, et nad esindaks rahvast ning aitaksid oma teadmiste ja oskustega linna elu edendada. See, kui linnale tähtsate otsuste vastuvõtmine ning linna arenguks oluliste protsesside edasiliikumine pidurdub täiskasvanud inimeste kempluse tõttu, ei ole vastuvõetav.



Kui keegi on midagi halvasti teinud või tegemata jätnud, siis tulebki teda umbusaldada. Väga õige! Aga seda saab teha kokkulepitud ajal ja seadusega ette nähtud korras. Kui aeg on käes ja selleks hetkeks nii-öelda hääli koos ei ole, siis järelikult, lähtudes demokraatia printsiibist, on umbusaldaja kaotanud ja mäng on sellega läbi. Tuleb tunnistada kaotust, mitte hakata otsima kõrvaluksi.



Kui keegi on midagi halvasti teinud või tegemata jätnud, siis tulebki teda umbusaldada.





Kaks viimast Rakvere linnavolikogu istungit on Euroopa Parlamendi valimiste virvendus, nii kummaline, kui see ka pole. Mõnel tekkis lihtsalt kange tahtmine silma paista, pildile pääseda, ja eks ta pääseski. Kui palju see europarlamendi valimisteks hääli juurde andis, jääb aga alatiseks teadmata. Kui üldse andis.



Kohalikud valimised leiavad aset aga uuel aastal. Poliitikule on küll igasugune tähelepanu väärtuslik, aga kas ikka päris narr olla tasub, see on juba iseasi. Rakverele ei ole vaja eputavaid linnavolinikke, kes rahvalt saadud mandaadiga suvaliselt ringi käivad. Seda võiks ka valija järgmisel korral valimiskasti ääres seistes silmas pidada.