Karmeli koguduse aastapäeva puhul ilmub lasteraamat

Karmeli koguduse pastor Gunnar Kotiesen ütles, et raamatu loomiseni viisid ajurünnakud, kus meeskonnaga ühiselt arutleti, mis oleks see miski, mis oleks kõnekas oma kogudusele, aga samas ka rõõmutoov kogukonnale.

«Me oleme aastate jooksul palju head kogenud selles kogukonnas, tunneme, et oleme väga suureks osaks sellest, ning tahtsime teha midagi, mis oleks kingitus nii kogukonnale kui ka Eestile. See viimane kõlab küll väga suurelt, aga ma leian, et ikka tehakse ajalooraamatuid, kui on sellised suured tähtpäevad,» rääkis Kotiesen. Küll aga leiti kohe, et tõsist lugu ja kroonikat kirjutada ei soovita, pigem midagi, mis eristuks ja oleks rõõmsa ja helge alatooniga.