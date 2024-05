"Teeme ära!" talgupäeval hariti Virumaal koduümbrust ja kogukondi

Lääne-Virumaal on tänaseni registreeritud 83 objekti ning tööd ja tegemisi jagub igale maitsele. Sel aastal on ettevõtmise fookuses kodukandi veekogude ohutus, kuid käed saab külge panna näiteks lasteaedade ja koolide õppeaedade rajamisel või lüüa kaasa kogukonna heaolu suurendamises.

Simuna kiriku heakorratalgud peeti 1. mail ja talgulised olid õnnistatud suviselt sooja ilmaga. Talgujuht Riina Rajaste rääkis, et ilm oli imeline ning kiriku ümber ja kalmistul sai kõik vajalik tehtud. Koristati ühiselt kirikuaed, puhastati vanad hauakivid ja kalmud ning piirati põõsaid. "Rahvast tuli kokku pisut üle kahekümne ning eriti tore oli see, et talgulisi oli piltlikult öeldes 4.–84. eluaastani," ütles Rajaste ning mainis, et tegemist jagus siiski kõigile, olenemata vanusest.