Mihkel Juhkami: jalgpallihalli ehituse rahastamiseks on vaja volikogu luba

Rakvere abilinnapea Neeme-Jaak Paap on Virumaa Teatajale mitu korda rääkinud küll jalgpallihalli ehitushanke väljakuulutamise tärminitest, kuid jätnud mainimata, et selleks on vaja ka volikogu luba. Kolmapäeval toimunud rahvakoosolekul tegi ta selle tõsiasja aga avalikuks.

Linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami selgitas, et hanke väljakuulutamiseks pole volikogult tegelikult vaja luba küsida, kuid praeguses olukorras on see mõistlik, et vältida hilisemaid arusaamatusi. "Kui lähed hankesse, mille rahaline kate on linna eelarves olemas, siis pole selle väljakuulutamiseks eraldi luba vaja," kõneles ta. "Antud olukorras tuleb aga linnal ehituse rahastamiseks laenu võtta ja selleks juba on volikogu luba vaja. Teine võimalus oleks sellises olukorras luba küsida hankevõitjaga ehituslepingu sõlmimiseks, aga linnavalitsus otsustas seda juba ennetavalt teha."