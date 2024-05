Jalgpallihalli teemal peetud rahvakoosolekul lõplikku tõde ei selgunudki

Linnavalitsuse valge saal oli kolmapäeva õhtul rahvast täis. Teiste seas olid kohale tulnud JK Tarvas juhid, lastevanemad ja vutimängijad ise. Linnapea Triin Varek tunnistas oma avasõnades, et võibolla oleks see koosolek pidanud toimuma juba varem, mille peale kostis saalist vaid heakskiitvat mõminat.

Abilinnapea Neeme-Jaak Paap on varem Virumaa Teatajale nimetanud ehitushanke väljakuulutamise erinevaid tähtaegu. Ümberprojekteerimise venimise tõttu on käinud meediast tähtajana läbi 15. aprill ja viimati lubas Paap, et hange läheb välja 18. nädalal. Seda aga ei juhtunud.