Lapsevanem: see oli ilus matusekõne jalgpallihallile

"Minu jaoks oli see väga hea matusekõne jalgpallihallile," sõnas Aigar Kink ja lisas, et Rakvere abilinnapea ei toonud välja ühtegi positiivset väidet, miks kogukonnal jalgpallihalli vaja on. "Näiteks toodi välja laste arv: 167. Kuigi Tarvas on 410 last. Jalgpalliliit väitis, et Lääne-Virumaal on ametlikult jalgpalliharrastajana kirjas üle 800 lapse," rääkis Kink ja nentis, et Lääne-Virumaal on jalgpallikogukond hoopis suurem. "Jalgpallihall on meile vajalik," sõnas lapsevanem kindlalt ja soovitas linnal arvud uuesti kokku lüüa. "Pangu kirja 410 last. Need on kõik reaalsed lapsed, kes mängivad kunstmurul jalgpalli," sõnas Kink veendunult ja lisas, et sel juhul on number kukimuki. Samuti tuleb arvestada, et kui jalgpallitreeningute tingimused muutuksid paremaks, tuleks ka lapsi trenni juurde. "Olen väga palju kuulnud, et laps ei taha lumehanges mängida," lausus ta. Jäisel väljakul treeninud lastel võtab Kingi sõnul talvel võistlustel aega, et mõista, kuidas sisehallis pall käitub. Jääjalgpall on hoopis teine ala ning hallis treeninud vastastel on võistlustel eelis.