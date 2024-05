Muljed koosolekult: tundub, et menetletakse surnuks

Linnavalitsuse sõnavõttudest jäi kõlama seisukoht, et jalgpall kulutab juba praegu ühe lapse arvestuses väga palju, lisati veel planeeritava halli kulud, mis kasvataks seda tohutult. Samas ei olnud võrdluseks välja toodud teiste spordialade kulusid ja spordikeskuse juhendaja tunnistas, et jalgpall ei ole tegelikult kõige kulukam. Segaseks jäi ka kulude jaotus – traktori kulu ei ole ainult kunstmuruväljakuga seotud, kesk staadioni kulu ei ole ainult jalgpalli kulu – pigem leiab see Tarva poolt väga vähest kasutust. Loodavat jalgpallihalli hakkaks kindlasti kasutama Rakvere ametikool, samuti on planeeritud ühe kontoripinna välja rentimine, miks seda ei ole kulude jaotusel arvestatud?