Kell autoaknale: Võsu kaupluse ees saab edaspidi parkida pool tundi

Kuna suvisel ajal on meie suvekuurordis liiklus tihe ja Haljala vald on peagi keskuses alustamas tasulise parkimisega, otsustati ka Võsu kaupluse ees seni kehtinud parkimiskorda karmistada. Enim probleeme poodi pääsemisel tekkiski soojade ilmadega ja ürituste ajal, sest randa minevad suvitajad jätsid oma sõidukid just poe ette. Need aga olid poodlejatele takistuseks.



Parkimisoperaatori esindaja Margus Millerti sõnul tingis senise parkimiskorralduse muudatuse kauplusepidaja soov pakkuda autoga klientidele veelgi paremat külastuskogemust ja lihtsamat ligipääsu kaupade ning teenuste soetamiseks. Millert tõdes, et tegemist on Eestis harjumuspäraseks muutunud parkimisformaadiga, mida võib juba ammu kohata paljudes parklates ja mis on praeguseks autojuhtidele tuttav.



Võsu kaupluse ees seisavad parkimiskorralduse märgid. Foto: Erakogu





Parkimisoperaatori esindaja rõhutas, et sekelduste vältimiseks ja oma aja säästmiseks on oluline alati järgida kaupluse parklas kehtivaid parkimistingimusi. Täpsemalt on uued parkimistingimused kirjas parkla sissesõidul asuval infotahvlil ja need antakse juhile teada ka muude liikluskorraldusvahenditega.



Parkimise järelevalvet hakkavad regulaarselt teostama parkimisteenuseid pakkuva firma Avalikud Teenused OÜ esindajad. Parkimisel tuleb olla tähelepanelik, sest parkimistingimuste rikkujaid võib oodata 40 euro suurune trahv



Parkimisel tuleb fikseerida parkimiskellal parkimise alustamise aeg või kirjutada see sedelile ja asetada vajalik info nähtavale kohale. Poe ees on klientidele 10 parkimiskohta.