Rakveres saab näha taimeillustratsioone Hispaania ekspeditsioonidelt

Hispaania teadusekspeditsioonidel osalenud kunstnike loodud illustratsioonide kogud moodustavad ainulaadse botaanilise pärandi, millel on nii teaduslik kui ka kunstiline, ajalooline ja kultuuriline väärtus. On ju taimed mõnel juhul nüüdseks välja surnud ja ainus tõend nende kunagisest olemasolust on just need illustratsioonid, mis on tehtud rohkem kui kaks sajandit tagasi. 2010. aastal kanti need UNESCO Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna maailma mälu registrisse.