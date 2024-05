Joonas Ljaš: teiste spordialade tingimused on juba ammu loodud

Klubi juhatuse liige ja treener ütles, et esile toodud numbrid talle üllatus ei olnud. Küll aga oli tema jaoks üllatav, kui ühekülgsena jalgpallilaste kulukust linnale hinnati. "Oleks olnud aus välja tuua, kui palju teistel spordialadel üks laps linnale maksab," kõneles Joonas Ljaš. Seejuures jäi tema sõnul märkimata, et teiste spordialade tingimused on juba ammu loodud: spordikeskus ja kergejõustikumaneež, mis sinna alla kuulub. "Kui palju maksab kergejõustikulaps linna jaoks? Kui palju maksab korvpallur? Need arvud oleks võinud sinna kõrvale panna, arvestades spordikeskuse investeeringut," rääkis Ljaši. Praegu jäi koosolekul osalenutele mulje, nagu oleks jalgpallur hirmkallis ja jalgpallikogukond läheb linnalt halli nõudma. "Tegelikult see nii ei ole," lausus JK Tarvas esindaja ning märkis samuti, et esitlusel nimetatud Rakvere linna laste arv, 167, on tegelikust staadioni kasutajate arvust tunduvalt väiksem. "See on omavalitsuste omavaheline kokkulepe, kuidas valla laps linna taristut kasutab. Need asjad on kõik tegelikult läbi rääkimata," ütles Ljaš ja lisas, et küsimusi jäi väga palju õhku.