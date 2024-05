"Suur rõõm on, et linnas saab taas kõrgharidust omandada," sõnas haigla juht Ain Suurkaev. "Õeõppe vastu on ju huvi suur, aga paljud pole valmis oma senist elukorraldust muutma ja Tallinna õppima asuma. Eile panime tõesti nii-öelda vaia maha ja ütlesime, et kuupäevad on sellised."