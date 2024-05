Fotod Kadrinas oleks hiiglasliku prügihunniku põleng süüdanud kortermaja

Selgus, et vaid meetri kaugusel majast oli ladestatud suurel hulgal prügi, mis koosnes peamiselt vanadest vedruvooditest ja ehitusprahist. Teadmata põhjusel oli see hunnik süttinud ja tugeva tuule koosmõjul puudutasid leegid juba kõrval olevat elumaja ja selle külge ehitatud puidust panipaika nii, et eterniitkatusealune tõrvapapp sulas. Hinnanguliselt oli põleva hunniku suurus 7 x 3 meetrit.