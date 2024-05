Pettuses süüdistatav Jaan Nurk komistas ilmselt ka ise petturite otsa

Nurgale pannakse taaskord süüks omastamist, kelmust ja sel korral ka karistuse kandmisest kõrvale hoidmist. Kui 2019. aastal mõisteti Nurk süüdi dokumendi võltsimises ja võltsitud dokumendi kasutamises ning 2022. aastal omastamises, siis esialgu juristina tegutsevat meest vanglamüüride taha ei saadetud. Nurgale määrati viimati karistuseks pea 800 tundi üldkasulikku tööd ja enda kaukasse pistetud MTÜ raha tuli osaliselt tagasi maksta. Teadaolevalt pole pea 1000 euro suurusest kahjust tagasi makstud mitte ühtegi senti ja olemasolevate andmete valguses paistab, et Nurga käekiri võttis pöörde millalgi 2019. aasta paiku, kui tal võisid tekkida finantsraskused.

Kokku loeti kohtus ette pea 20 episoodi ja ristküsitlemiseks kulus kaks täispikka päeva. Kannatanute hinnangul, keda on momendil kokku 16, on kahju suurus üle 100 000 euro. Nurk ise sellise summaga loomulikult päri pole ja tal on kindlasti plaanis talle usaldatud raha ka tagasi maksta.