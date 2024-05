Näitus toob rambivalgusesse Eesti teatriarhitektuuri

Näituse kuraatori arhitektuuriteadlase Karin Hallas-Murula sõnul jääb arhitektuur oma füüsilisuses alati oma aega, teater seevastu otsib jätkuvalt sidet pidevalt muutuva kaasajaga. Teatrimajad ei saagi kunagi valmis: põlemised ja purustused on traagilised, kuid pärast seda on sündinud uued saalid ja uued teatrid. Teatrihooneid on ajendanud pidevalt ümber ehitama ja täiustama näitekunsti ja teatritehnika areng. «Vaadates täna 1910. aastatel ehitatud teatris 18. sajandi etendust, oleme me korraga nii 2024. aastas kui ka 1910. aastas ja 18. sajandis,» lausus Hallas-Murula.