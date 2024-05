Silja Miks peab oluliseks teha lastega koos tavalisi ja argiseid asju. Foto: Marianne Loorents

Silja Miks on armastatud näitleja, kelle rolliloomes on läbi aastate esindatud olnud paljud erineva elusaatusega naised, kellegi emad ja tütred. Lisaks töötab ta haridustehnoloogina ja armastab tihtipeale midagi uut õppida. Ta on kolme lapse ema. Emadepäeva eel kõnelesime sellest, kuidas siduda viljakat loometööd ning emadust, mil moel hoida end vaimselt vormis nii emana kui ka loomingulist tööd tegeva professionaalina.

Teil on kolm last. Kui vanad nad on?

Kõige vanem on 18, keskmine 13 ja kõige noorem on üheksa­aastane. Juba täitsa asjalikud suured lapsed.