Nädala lind Kägu

Kes siis käo kombel kukkuda ei oskaks! Tõenäoliselt on tegemist tuntuima linnuhäälega ja pole vist kedagi, kes ise poleks kordagi kukkunud. Iseasi on see, kui palju on neid, kes käo ära tunnevad, kui ta juhtub vastu lendama. Kindlasti palju-palju vähem. Teda peetakse pigem mõneks kulliks. Aga eks ta pisut kulli moodi välja näebki.