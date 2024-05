Kolumn: odavate hindade hind

Käimas on keskkonnakuu ning Jupiteri vahendusel on võimalik vaadata keskkonnateemalisi dokumentaalfilme. Teosed katavad probleeme rohepesust ületarbimise, prügimajanduse ning kliimakatastroofideni. Tujurikkujate valik on lai, kommenteerimistuhin tuli peale aga ühe teemaga seoses, milles kõik ühiskonnad üle maailma teadlikult suplevad – see on tung odavate hindade järele.