Väike-Maarjas valiti aasta ema

Pilvi Preisfreund on viie lapse ema, kes töötab Väike-Maarja lasteaias õpetajana, pakkudes hoole ja armastusega suunamist mitte ainult oma lastele, vaid kogu sõimerühmale. Pilvi on ka aktiivne Avispea külaseltsi liige, kelle algatusel valmis Avispea küla elulugusid käsitlev raamat, mis rõhutab kogukonna sidusust ja ajaloolist mälu. Tema panus nii oma laste kasvatamisel kui ka kogukonna elu edendamisel on olnud märkimisväärne, mida tunnustati rõõmsa aplausi ja sooja tänuavaldustega saalis osalejate poolt.

„See tagasihoidlik naine on väga palju Avispea külaelu mõjutanud. Samas teeb ta minu arvates kõik selleks, et jääda märkamatuks. Meil on tõsiselt heameel, et Pilvi sellise tähelepanu osaliseks on saanud,“ sõnas tunnustamisel Jaak Läänemets.

Väike-Maarja lasteaia direktor Jana Kroll iseloomustas Pilvit lausega vaga vesi, sügav põhi. „Sa kipudki olema märkamatu, aga Sind on tohutult palju,“ sõnas ta. Kui Pilvit iseloomustati heade mõtete generaatorina, siis Krolli arvates on tänavune aasta ema aunimetuse saaja kui tuleviku innovatiivne lahendus, millega saab täita armastuse generaatorit. „Kui keegi tahab mingit head äppi välja mõelda, siis see oleks väga hea idee. Vallavanemaga saab rääkida, siis me saaksime kindlasti akupankasid. Laeme need kõik täis ja paneme kodudesse tuksuma,“ märkis Kroll kollegi õnnitledes.