Plätud jalga Ilm võtab suvisema pöörde

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7 m/s. Sooja on 2–8 kraadi. Esmaspäeva päeval on samuti muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7 m/s. Sooja on 13–18, rannikul kohati kuni 8 kraadi.

Teisipäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1–6 m/s. Sooja on 3–9 kraadi. Teisipäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib hoovihma sadada. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7 m/s. Sooja on 16–22, rannikul kohati kuni 10 kraadi.

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mõnel pool on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1–6 m/s. Sooja on 4–10 kraadi. Kolmapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7 m/s, põhjarannikul ka läänekaaretuul 3–9 m/s. Sooja on 18–23, rannikul kohati kuni 10 kraadi.