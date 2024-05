Linnupesa kohvik Võsul tutvustab kohalike muusikute loomingut ka turistidele

Muusikamenüüst leiab nii räppi kui poppi, lisaks jazzi ja palju muudki. Idee üks autoreist, Elephants From Neptune´i (EFN) liige Linnu ehk Markko Reinberg rääkis, et Võsul on suur muusikasõprade kogukond olnud juba palju aastaid. "Kohalikest muusikutest sain teada läbi sõbra Mario, kellega tutvusime aastal 2004," rääkis Linnu, kelle esimesed n-ö Võsu muusikutest sõbrad olid räpparid Mart Rauba ja Kaarel Leigri ansamblist TMF. "Võsu randa raputasid suured hitid nagu Mikrofoni mõrvad ja Stone Island," meenutas Linnu, kes peagi hakkas ka ise muusikat kirjutama koos Joniga (Jon Mikiver - toim.) ja sellest arenes lõpuks välja EFN.

Muusik meenutas, et hiljem tuli välja, et siin on veel muusikuid, kes on selle kohaga seotud ja veedavad siin palju aega. "Meil kõigil oli siin üks ühine asi lapsepõlves, et muusikavalikuga saime alati tutvuda sellises poes nagu Priidu ja Peetri Äri, kus oli saadaval kõike, alates Apelsinist peatudes Backstreet boys-il ja kuni Metallicani välja. Kahjuks seda poodi enam ei eksisteeri ja kuidagi on ära ununenud üldse, et sa saad Võsul muusikat osta."