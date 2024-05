Viru maleva teatel kulges õppus Swift Response edukalt

"Kõik kolm õppust Swift Response, millel oleme osalenud aastatel 2021–2024, on olnud ringkonna jaoks omanäolised," ütles Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna ja Viru maleva pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu. "Aasta-aastalt on meil aina enam koostööd liitlastega ja see on hea nii igale malevale, aga ka kogu ringkonnale tervikuna. Koostalitusvõime on praegusel ajal märgilise tähendusega, seetõttu iga hetk, mil saame nii väiksematel või suurematel õppustel liitlastega koostööd teha, on samm tugevama ja ühtsema koostöö nimel selleks, et kaitsta Eestit ja NATO idatiiba alates esimest mullakamarast."