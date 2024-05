Galerii Loobu jõe poolmaratonil purustati rajarekord kuue minutiga

Eelmise aasta võitu läks kaitsma teisena stardi saanud süstamees Oleg Mozessov. Lootust oli, et eelmise aasta aeg 1.51.29 saab üle löödud. Poole maa peal, Ama silla juures, oli Mozessov esimesena startinud Andres Kaju juba kinni püüdnud ning isegi 6 minutiga ette rebinud. See tähendas seda, et Mozessov liikus kindlalt rajarekordi suunas, mis seni kuulus ajaga 1.50.58 Indrek Kermonile.