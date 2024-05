Rakvere Funkfest toob lavale Michael Jacksoni hitid

Funkfestil on läbi aastate astunud üles kõik Eesti funkmuusika tipud ja programmi värvikamaks muutmiseks on erikavasid koostanud ka teiste žanrite esindajad. Nii tuleb tänavu üllatama Liis Lemsalu, kes koos bändiga oma repertuaari spetsiaalselt festivali tarbeks funkiks keerab. Rakveres astub üles ka end viimasel ajal Eesti kuumimaks funk- ja estraadigruuvi artistiks laulnud Haldi koos ansambliga Flamingo. Koosseis avaldas möödunud nädalal ka tõenäoliselt tuleva suve kuumima hiti "Meile kahele”. Haldi & ansambel Flamingo lubavad pühkida tolmukihi ka mõnekükmneaastastelt pärlitelt, et kuulajate kõrvu jõuaks põnevalt põksuvad uustöötlused kunagistest hittidest, mida on esitanud näiteks Marju Kuut, Els Himma ja Heidy Tamme.