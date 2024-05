Vabatahtlikud õppisid kasutama mitmikraketiheitjat HIMARS

"Hetkel Eestis paiknev USA HIMARS üksus toetab väljaõpet oma nõu ja jõuga. Seni on väljaõpe sujunud väga hästi. Mehed õpivad – infot on palju ja tegevusi on piisavalt," ütles diviisi suurtükiväepataljoni patareiveebel veebel Margus Oras. Ta märkis, et HIMARS pakub Eesti kaitsejõududele märkimisväärset uut võimalust sügavtuletoetuse näol, mida varem ei olnud.