"Head meelt teeb, et linnavalitsus ja volikogu on käitunud seadustest lähtuvalt ja on detailplaneeringut silmas pidades kõik õigesti teinud. Piduriks on osutunud volikogu opositsioon, mille niiditõmbajaks pean mina konkreetselt riigikogu liiget Anti Poolametsa. Ta on Toompealt õpitud poliitika toonud Rakverre. Ainult provotseerib ja pidurdab, samas ei paku ise midagi mõistlikku välja. Kõigi asjade suhtes ilmutab vaid negatiivsust nii nagu EKRE riigikogus. Täpselt samasugune asjatu ja mõttetu blokkimine. Mis on tema eesmärk, seda ma ei tea. Võibolla tahab tõesti lihtsalt enne Euroopa Parlamendi valimisi silma paista ja teistest kandidaatidest eristuda? Kui muud võimalust pole, siis on muidugi Gross hea tegelane, kelle kallal võtta – negatiivsus ju ikka müüb.