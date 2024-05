Repliik: Kas laadal oled juba käinud?

Nüüdki tekib iga laadahooaja alguses vanast nostalgiast väike elevus. Mõnus on kõndida ja uudistada. Aga mingit erilist laadakogemust viimastest aastatest ei meenu ja veidi hakkab see mõnus laadaelevuski aja jooksul tuhmuma. Põhiliselt hakkab kinnistuma teadmine, et kui just laadaleminekuks pikemat aega raha ei kogu, ega sealt osta niikuinii midagi ei jaksa.